Il presidente della UEFA Aleksander Čeferin spiega perché la UEFA non vieta le squadre israeliane come fa con le squadre russe

Politico, uno dei principali quotidiani di Bruxelles, ha pubblicato un'intervista con Aleksander Čeferin, presidente UEFA, condotta durante i sorteggi diChampions League, Europa League eConference League la scorsa settimana. Naturalmente, la conversazione ha ruotato attorno al rapporto tra calcio e politica e alle reciproche influenze, con particolare attenzione in Russia e Israele.

Quando la Russia ha invaso l'Ucraina tre anni e mezzo fa, la UEFA ha immediatamente risposto bandendo tutti i club russi dalle loro competizioni. Tuttavia, lo stesso non è accaduto quando Israele ha lanciato una campagna su Gaza e la Cisgiordania dopo gli attacchi terroristici di Hamas nell'ottobre 2023, che si è rapidamente trasformata in un genocidio, con oltre 60.000 morti e la Striscia di Gaza completamente distrutta.

Il giornalista di Politico Ali Walker ha chiesto a Čeferin se hanno avuto discussioni sull'espulsione dei club israeliani dalle competizioni per la guerra a Gaza (quest'anno, il Maccabi Tel Aviv giocherà in Europa League). Čeferin ha detto che mentre ciò che sta accadendo con i civili in Palestina "mi sta facendo del male personalmente, uccidendomi", la sua opinione è contraria al divieto di accesso agli atleti. "Non sono un sostenitore della messa al bando degli atleti. Perché cosa può fare un atleta al proprio governo per fermare la guerra? È molto, molto difficile".

Allora perché la Russia è stata diversa? Isteria politica. Ecco la sua spiegazione: "Il divieto per le squadre russe è, credo, di tre anni e mezzo. La guerra si è fermata? Non è stato così. Quindi, per ora, non lo so.

Devo dire che con la situazione in Russia e in Ucraina, c'è stata una pressione politica molto forte. Ora è più una pressione della società civile che dei politici, perché i politici sono ovviamente, quando si tratta di guerre e vittime, molto pragmatici. Non posso dire cosa accadrà. Si parla di tutto, ma io personalmente sono contrario a cacciare gli atleti".

Čeferin non vuole bandire nessun atleta, ma i russi sono ancora banditi, mentre gli israeliani no

Ha continuato spiegando come le precedenti squalifiche da parte della UEFA, come quando la Jugoslavia è stata bandita dai Campionati Europei negli anni '90, abbiano portato a "un odio contro l'Occidente che ancora rimane", spiegando che i giocatori erano anche contro Slobodan Milošević (all'epoca presidente della Jugoslavia, in seguito accusato di crimini di guerra) ma ne hanno comunque subito le conseguenze.

"Quindi, per me, lo sport dovrebbe cercare di indicare la strada, ma non vietando agli atleti di gareggiare. Ma ad essere onesti, ancora una volta, con la guerra, Russia-Ucraina, abbiamo avuto una reazione politica quasi isterica. Siamo stati tra i primi ad agire, credendo davvero che lo sport potesse aiutare a porre fine a questa tragedia. Purtroppo, la vita ci ha mostrato il contrario.

Ora non vedo molte reazioni da parte della politica. Dalla società civile è enorme. E non riesco a capire come un politico che può fare molto per fermare il massacro, ovunque, possa andare a dormire vedendo tutti i bambini e tutti i civili morti. Io non lo capisco. Sai, l'idea che il calcio dovrebbe risolvere questi problemi? Non c'è modo".

All'inizio dell'intervista, Aleksander Čeferin ha rivelato che la UEFA ha cercato di riportare i giovani giocatori dalla Russia, under 17, alla UEFA, con il sostegno del comitato esecutivo, "ma poi c'è stata una tale isteria politica, una tale pressione su alcuni membri del comitato esecutivo; non hanno cambiato idea ma ci hanno chiesto di aspettare perché erano in privato. personalmente così attaccati che non ce la facevano più", e ritiene che i bambini [provenienti dalla Russia] dovrebbero essere trattati in modo diverso perché sono cresciuti nella paura e nell'odio.