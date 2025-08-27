Manifestanti pro-Palestina interrompono il team Israel-Premier Tech durante La Vuelta a España

HQ

I manifestanti pro-Palestina hanno boicottato la squadra israelianaLa Vuelta a España durante la fase 5 di mercoledì. Questa tappa, una cronometro a squadre, si corre con l'intera squadra allo stesso tempo, il che ha reso molto facile per i manifestanti prendere di mira l'intero team Israel-Premier Tech, otto corridori. L'incidente è stato visto dalle telecamere.

Un gruppo di una decina di persone, con bandiere palestinesi, bloccava la strada quando la squadra israeliana stava per attraversare. Le motociclette della polizia che scortavano la squadra hanno disperso i manifestanti, ma i piloti israeliani hanno dovuto rallentare per alcuni secondi. Hanno finito per finire 45 secondi dietro la squadra di punta, Emirates.

Come riporta CyclingWeekly, incidenti simili contro la squadra israeliana si sono verificati al Giro d'Italia e al Tour de France. La squadra non ha legami con il governo di Israele, ma il suo proprietario, Sylvan Adams, ha apertamente sostenuto il paese, che sta per invadere Gaza City e ha ucciso oltre 60.000 persone a Gaza negli ultimi due anni.

All'inizio di oggi, abbiamo riferito che uno dei loro migliori corridori, che non è stato convocato per La Vuelta, il canadese Derek Gee, aveva scelto di lasciare la squadra, citando "motivi legittimi".