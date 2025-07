Cosa sta succedendo con la "guerra fredda" tra il FC Barcelona e l'ex capitano Marc André Ter Stegen

HQ

Il più grande dei due acquisti effettuati dall'FC Barcelona quest'estate è stato un nuovo portiere, Joan García, proveniente dalla squadra rivale dell'Espanyol. La scorsa stagione, il club ha dovuto compensare l'assenza a lungo termine del suo capitano veterano Marc André Ter-Stegen. Quando è tornato, il 33enne tedesco ha visto che il club lo stava "educatamente" spingendo fuori dal club: è uno degli atleti più pagati della squadra e non si fida che si esibirà al meglio dopo l'infortunio. O semplicemente vogliono un portiere nuovo, più giovane, più in linea con la giovane età della squadra. In ogni caso, volevano venderlo, ma il giocatore non voleva andarsene.

In quell'aria tesa, Ter Stegen ha annunciato che si sarebbe sottoposto a un intervento chirurgico per curare i suoi problemi lombari, che gli hanno causato persistenti dolori alla schiena. Era già stato operato nel dicembre 2023 per lo stesso motivo ed era rimasto fuori per due mesi. In un post su Twitter, ha detto (senza aspettare il club) che si aspettava che il suo tempo di recupero sarebbe stato di tre mesi.

Ciò significa che, con i problemi alla schiena, il Barcellona non sarà in grado di venderlo. Ma un'assenza di tre mesi non è considerata dalla Liga come un'assenza continuata, il che significa che il club non sarebbe autorizzato a utilizzare l'80% dello stipendio del giocatore infortunato per ricoprire la posizione di Joan García. E per il Barça, sempre ai margini del fair play finanziario, ciò potrebbe ostacolare la registrazione di Joan García, come ha fatto mesi fa con il giocatore Dani Olmo (che è stato legalmente tesserato solo per la prima metà della stagione utilizzando parte dello stipendio dell'infortunato Andreas Christensen).

Ecco perché il comunicato ufficiale rilasciato oggi dall'FC Barcelona non ha specificato i tempi di recupero, dicendo solo che "non è disponibile per la selezione, e il suo recupero determinerà quando potrà tornare", sperando che gli ci vogliano più di tre mesi per riprendersi. Ora, spetta al referto medico de LaLiga determinare quanto tempo ci vorrà, tre o quattro mesi. La registrazione legale di Joan García potrebbe dipendere da questo. Il tutto mentre il club ritirava furtivamente il titolo di capitano di Ter Stegen: se mai dovesse giocare di nuovo con il Barça, il che è improbabile, non sarebbe capitano.