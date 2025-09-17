D'ora in poi la UEFA chiarirà alcune decisioni del VAR in Champions League, a partire dal Real Madrid

HQ

La UEFA ha lanciato una nuova campagna per spiegare le decisioni tecniche più controverse del VAR attraverso il suo sito ufficiale. Con l'obiettivo di eliminare, per quanto possibile, le polemiche intorno alle giocate difficili, annunciano che "durante la UEFA Champions League 2025/26, le spiegazioni tecniche del VAR selezionate saranno pubblicate su questa pagina".

"Queste spiegazioni sono preparate dagli esperti arbitrali di turno e, per le situazioni significative, accompagnate da immagini o video per aiutare a chiarire e migliorare la comprensione delle decisioni arbitrali", spiega la UEFA, in una mossa simile a ciò che LaLiga farà anche settimanalmente.

La prima giornata della prima giornata di Champions League, martedì 16 settembre, ha avuto solo una decisione del VAR selezionata dalla UEFA per iniziare questa nuova sezione. È stato durante la partita tra Real Madrid e Marsiglia, un cartellino rosso mostrato a Dani Carvajal dopo che l'arbitro Irfan Peljto è stato chiamato dal VAR per rivedere una testata verso il portiere del Marsiglia Gerónumo Rulli.



"72' Decisione annullata: cartellino rosso. Il giocatore del Real Madrid, il numero 2, ha deliberatamente colpito di testa un avversario quando la palla non era in gioco".



Sei d'accordo con la decisione dell'arbitro? Carvajal è stato espulso, ma il Real Madrid è riuscito a vincere con un gol successivo di Mbappé dal dischetto. Tuttavia, Carvajal salterà la prossima partita di Champions League, la lunga trasferta in Kazakistan contro il Kairat, e il suo sostituto naturale come terzino destro, Trent Alexander-Arnold, ha subito un infortunio oggi...