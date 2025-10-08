FIFA include i contenuti ufficiali della Coppa del Mondo 2026 nel simulatore di calcio free-to-play UFL

HQ

Dopo la separazione di EA Sports e FIFA, la discendenza dei videogiochi FIFA è continuata con EA Sports FC. La FIFA sta ora cercando di creare i propri giochi di calcio: ha già annunciato un nuovo gioco arcade, FIFA Heroes, con le mascotte della Coppa del Mondo 2026. Per gli appassionati di un'esperienza calcistica più realistica, la FIFA sta sicuramente preparando il proprio gioco, ma nel frattempo il suo partner Adidas ha collaborato con UFL , il videogioco free-to-play di Strikerz Inc.

Il gioco è stato aggiornato venerdì scorso (aggiornamento dei contenuti 0.67.2) per includere l'Adidas Mundial Team Pass, con palloni delle precedenti edizioni della Coppa del Mondo, come il Fevernova della Coppa del Mondo 2002, il Jabulani della Coppa del Mondo 2010, il Brazuca della Coppa del Mondo 2014; kit della squadra e persino un nuovo stadio ispirato al Trionda, il pallone della Coppa del Mondo 2026 che è stato annunciato la scorsa settimana dalla FIFA.

La notizia migliore è che il pallone stesso, la Trionda, sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori durante il mese di ottobre, senza bisogno di acquistare il Team Pass.

Altri oggetti del Team Pass includono tre carte Leggenda di Franz Beckenbauer, che catturano diversi momenti della carriera di questa leggenda del calcio, scomparsa nel 2024.

UFL è ora disponibile su PS5 e Xbox Series X|S come modalità di gioco gratuita. Vedremo se, nei prossimi mesi, il gioco riceverà più contenuti da FIFA per competere con EA Sports FC... anche se, va notato, questa collaborazione sembra essere con Adidas piuttosto che con FIFA, che non viene affatto menzionata nel comunicato stampa.