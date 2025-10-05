Incontra Maple, Zayu e Clutch, le mascotte della Coppa del Mondo 2026

HQ

La FIFA sta facendo nuovi passi verso la Coppa del Mondo 2026 la prossima estate, la prima che si terrà in tre paesi (USA, Messico e Canada). Due giorni fa hanno svelato il pallone, chiamato Trionda, e anche il loro primo videogioco ufficiale, FIFA Heroes, con le tre mascotte della Coppa del Mondo.

La Coppa del Mondo 2026 sarà caratterizzata da tre diverse mascotte, in modo da rendere omaggio ai tre paesi ospitanti. Sono Maple the Moose, che rappresenta il Canada, Zayu il giaguaro che rappresenta il Messico e Clutch l'aquila calva.

"Artista amante dello street style, appassionato di musica e portiere devoto, Maple ha trovato uno scopo attraverso la creatività, la resilienza e l'individualità impenitente", dice la FIFA a proposito del Moose, che a quanto pare gioca come portiere. Zayu incarna la cultura messicana attraverso la danza, il cibo e la tradizione, e gioca come un attaccante. Nel frattempo, Clutch the Bald Eagle è un centrocampista e "unisce le persone ovunque vada".

Se la Coppa del Mondo 2026 ha tre mascotte, la Coppa del Mondo 2030 potrebbe avere l'intero zoo, poiché si svolge in sei paesi (Spagna, Portogallo, Marocco e alcune partite di apertura si terranno in Argentina, Uruguay e Paraguay).

La FIFA sta già vendendo maglie ufficiali con le mascotte. Pensiamo che siano un po' carini, ma non detronizzeranno Naranjito come la mascotte più originale della Coppa del Mondo di sempre, ed è meglio che torni nel 2030. Cosa ne pensi delle mascotte della Coppa del Mondo 2026?