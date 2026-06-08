Gli attacchi fermati tra Iran e Israele potrebbero presto riprendere

HQ

L'attuale triangolo di guerra tra Israele, Iran e Libano ha fatto notizia di molte delle nostre notizie mondiali nelle ultime settimane. Proprio oggi Trump ha ammesso che gli Stati Uniti vogliono l'uranio iraniano, in un modo o nell'altro, o il primo scambio di attacchi missilistici tra Iran e Israele da aprile. Tutto ciò avviene poco dopo la telefonata accesa di Trump con Netanyahu.

La buona notizia è che, secondo Reuters, l'Iran ora annuncia che sta ponendo fine ai suoi attacchi contro Israele, ma allo stesso tempo avverte che potrebbe colpire ancora più duramente se Israele continuerà a bombardare il Libano, che è stato la chiave per fermare gli scambi tra i due paesi da tempo. Teheran ha spiegato il suo ultimo round missilistico come una rappresaglia per gli attacchi israeliani al Libano, in particolare sulla capitale, e quindi nuove aggressioni potrebbero scatenare un'altra risposta.

Parallelamente, si dice che Israele abbia fermato gli attacchi all'Iran dopo la chiamata di Trump, ma non necessariamente si sono interrotti in Libano. Fonti israeliane di alto livello insistono che le operazioni nel sud del paese continueranno, il che metterebbe a rischio la sospensione odierna.

Per questi e diversi altri motivi, i colloqui di cessate il fuoco e i colloqui di pace più ampi restano delicati. Trump sta pubblicamente spingendo entrambi i paesi affinché smettano di sparare, mentre l'Iran chiede a Israele di porre fine agli attacchi al Libano e di riaprire lo Stretto di Hormuz come condizioni per qualsiasi accordo definitivo.

Si prevede che Netanyahu fornirà un aggiornamento sulla questione proprio ora.