Gli organizzatori dell'AFCON in Marocco permettono alle persone di entrare gratuitamente negli stadi quasi vuoti

La Coppa d'Africa non sembra attirare grandi folle in Marocco, almeno non durante la fase a gironi in corso. RMC Sport riporta che la partita tra Egitto e Zimbabwe di lunedì sera si è giocata in un stadio Adrar praticamente vuoto ad Agadir, con solo poche centinaia di spettatori.

Il numero di spettatori è aumentato con il proseguire della partita... ma solo perché gli organizzatori aprivano i cancelli e permettevano l'ingresso gratuito. Secondo le stime, più di 30.000 spettatori hanno riempito lo stadio in 15 minuti e hanno assistito a come l'Egitto sia rimontato con gol di Omar Marmoush (dal Manchester City) e un gol vittoria nei minuti di recupero di Mohamed Salah (almeno per ora del Liverpool).

Video pubblicati sui social media, così come immagini aeree dello stadio, mostrano quanto fosse vuoto e come migliaia di persone vi siano andate a piedi sapendo che le porte erano aperte. Secondo RMC, questo è successo anche in altre partite, che sono per lo più vuote, tranne quelle contro la nazione ospitante, il Marocco.

Cosa ne pensi di questa decisione di aprire i cancelli e permettere alle persone di entrare gratuitamente alla partita di calcio? Temiamo che sarebbe impensabile per la prossima Coppa del Mondo estiva...