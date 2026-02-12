Gothic Remake per il lancio a giugno

HQ

Se aspettavi con ansia notizie sul prossimo remake di Gothic 1, abbiamo qualcosa di piacevole da condividere. Lo sviluppatore Alkimia Interactive e l'editore THQ Nordic hanno rivelato la data di uscita del Gothic Remake, condividendo che potremo iniziare a giocare al gioco di ruolo in estate.

Prevista per l'arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X/S (ma non su Nintendo Switch 2), la Gothic Remake debutterà il 5 giugno, un po' più tardi rispetto alle aspettative iniziali. Per celebrare questa occasione, è stato condiviso un nuovo trailer che offre un assaggio di ciò che il gioco offrirà al lancio.

Inoltre, per saperne di più su Gothic Remake, potresti essere interessato dalla nostra ultima anteprima del gioco, che ci ha impressionato molto quando l'abbiamo visto l'ultima volta alla Gamescom nel 2025.