Il Barcellona ha subito una doppia eliminazione europea: fuori dall'Eurolega per un solo punto

Martedì 6 maggio è stato un giorno tragico per Barcellona. Non solo sono stati eliminati dalla Champions League in semifinale per 4-3 contro il Milan, con l'Inter che ha segnato al 93': ore prima sono stati eliminati dall'Eurolega, la massima competizione europea di basket... anche di un solo punto.

Il Barcellona, che si è guadagnato la sua presenza ai playoff nelle final four finendo quinto nella stagione regolare, ha lottato duramente contro il Monaco (quarto) portando i playoff, una serie di partite al meglio delle cinque che hanno iniziato perdendo 2-0, a 2-2, spingendo la fase a eliminazione diretta alla quinta e ultima partita.

E purtroppo, nonostante una partita molto equilibrata con fino a 15 occasioni nel tabellone, il Barça ha mancato il tentativo di "remontada " e ha fallito all'ultimo minuto, 85-84. Se avesse vinto, il Barça sarebbe stata la prima squadra in 25 anni di Eurolega a raggiungere le Final Four perdendo le prime due partite dei playoff.

Alla fine, saranno i campioni in carica Panathinaikos, Fenerbahce, Olympiacos Piraeus e AS Monaco le squadre che viaggeranno ad Abu Dhabi dal 23 al 25 maggio per le Final Four. Anche il Real Madrid ha perso i playoff la scorsa settimana.