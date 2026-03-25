Il capo Xbox spinge per una revisione del Game Pass - inclusa la collaborazione con Netflix

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La nuova responsabile di Xbox, Asha Sharma, ha avuto un inizio intenso nel suo lavoro, iniziando il suo mandato promettendo il ritorno di Xbox, svelando Xbox Helix e lanciando una funzione richiesta da anni. Ora sembra che stia lavorando a un altro progetto: rinnovare Game Pass, dove sembra che possiamo aspettarci sia prezzi più bassi sia una partnership con Netflix.

Secondo un rapporto di The Information, Sharma sembra stare valutando livelli aggiuntivi per Game Pass, uno dei quali sarebbe supportato da pubblicità per offrire accesso ai giochi a un prezzo inferiore - essenzialmente lo stesso modello che la maggior parte degli altri servizi di streaming per film e serie TV già utilizza.

E parlando di servizi di streaming, lo stesso rapporto osserva che Sharma e il CEO di Netflix Greg Peters hanno discusso vari tipi di soluzioni per collaborare, con quest'ultimo che afferma:

"Dovresti farlo in modo che funzioni per il consumatore e per entrambe le aziende. Microsoft sta ancora cercando di capire come far funzionare il pacchetto Game Pass per Microsoft."

Tuttavia, sembrano esserci condizioni per una joint venture, come aggiunge anche Peters:

"Quello che mi piace del modo di pensare di Asha è che tutto ruota intorno a, 'Come facciamo a fare di più?' Ed è già stato emozionante da vedere."

Cosa pensi di una partnership tra Netflix e Game Pass?