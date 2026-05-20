Il prossimo State of Play di PlayStation si terrà il 2 giugno

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Ci chiedevamo quale fosse il piano per gli altri grandi publisher per questa stagione 'non-E3', dato che fino a pochi istanti fa il periodo del Summer Game Fest doveva essere protagonista dello show di Geoff Keighley e anche dell'Xbox Games Showcase (e del Gears of War: E-Day Direct). Si dice che Nintendo ospiterà uno show a metà giugno, ma per quanto riguarda PlayStation... Bene, ora abbiamo una risposta ferma.

Il nuovo inizio del periodo 'non-E3' è stato confermato, poiché ora è stato rivelato che Sony ospiterà una trasmissione PlayStation State of Play la sera del 2 giugno. Previsto per le 22:00 BST/23:00 CEST, sarà un grande evento, con oltre un'ora di rivelazioni previste, con una parte considerevole dello show dedicata a Marvel's Wolverine di Insomniac.

Ci è stato detto che la serie offrirà "più di 60 minuti di aggiornamenti, annunci e rivelazioni di gameplay da parte dei migliori studi del mondo" e che Marvel's Wolverine darà il via con un lungo sguardo che si concentrerà sul "prossimo gioco d'azione-avventura in terza persona che metterà in mostra il combattimento brutale e implacabile di Logan insieme ad alcuni nuovi dettagli."

Come sempre, puoi sintonizzarti sulla serie tramite i canali YouTube e Twitch di PlayStation.