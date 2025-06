In che modo l'Inter Miami può raggiungere gli ottavi di finale della Coppa del Mondo per club?

HQ

Quattro nuovi finalisti per la Coppa del Mondo per Club saranno decisi lunedì. In primo luogo, il combattutissimo Gruppo B, con PSG, Botafogo e Atlético de Madrid, tutti ancora con opzioni per qualificarsi, a seconda dell'esito di due partite simultanee che potremo seguire in diretta (20:00 BST, 21:00 CEST).

Le altre partite della giornata si svolgeranno martedì all'alba (ancora lunedì alle 21:00 ora locale a Miami, in Florida), e tutte le squadre del Gruppo A hanno ancora opzioni, anche se le due chiare favorite sono il Palmeiras e l'Inter Miami di Leo Messi. Entrambe sono capolista del girone con 4 punti (una vittoria, un pareggio), quindi un comodo pareggio tra le due permetterebbe loro di qualificarsi, eliminando Porto e Al Ahly.

Gruppo A martedì 24 giugno



Porto vs Al Ahly - 02:00 BST, 03:00 CEST



Inter Miami vs Palmeiras - 02:00 BST, 03:00 CEST



Tuttavia, non aspettatevi una tregua. Un pareggio andrebbe a vantaggio del Palmeiras, che avanzerebbe come vincitore del girone, mentre l'Inter Miami si qualificherebbe al secondo posto. In tutta onestà, essere leader del girone potrebbe non essere positivo, in quanto potrebbero benissimo essere piazzati contro il PSG se si qualificassero dietro il Botafogo nel Gruppo A.

"Affrontiamo forse una delle partite più importanti nella storia del nostro club", ha dichiarato l'allenatore dell'Inter Miami Javier Mascherano. "Sarebbe un grosso errore se ci mettessimo in gioco pensando di non giocarla e solo del risultato. La nostra idea è quella di andare a vincere la partita come abbiamo sempre fatto".

Cosa succede se l'Inter Miami perde contro il Palmeiras?

Mentre l'Inter Miami si accontenterebbe di un pareggio, una sconfitta sarebbe fatale solo in uno scenario. Se il club portoghese battesse l'Al Ahly, Miami si qualificherebbe comunque come seconda nel girone anche con una sconfitta. Se l'Inter Miami perde e l'Al Ahly batte il Porto, la squadra egiziana sarebbe a pari merito con Miami a quattro punti. L'Al Ahly, tuttavia, dovrebbe vincere con almeno tre gol di scarto sul Porto per superare la differenza reti con Miami.

In breve, l'Inter Miami ha bisogno di assicurarsi almeno un pareggio e, se perde, andrebbe bene se il Porto vincesse l'Al Ahly.