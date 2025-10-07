Italia e Norvegia preparano un grande dispiegamento di sicurezza per le prossime partite di Coppa del Mondo contro Israele

HQ

Le qualificazioni alla Coppa del Mondo tornano questa settimana per le nazioni europee, e molte persone oltre a controllare le proprie squadre nazionali, molte persone guarderanno da vicino cosa succede nel Gruppo I, quello con Israele, che ha ancora opzioni per qualificarsi. Con la FIFA che rifiuta di sospendere Israele e lascia la decisione alla UEFA, e Donald Trump che minaccia di bloccare qualsiasi tentativo di bandire il paese, la domanda ora è cosa accadrà se Israele riuscirà a qualificarsi.

Israele è nel Gruppo I, guidato dalla Norvegia, con 15 punti, grazie in gran parte a Erling Haaland, che ha recentemente segnato cinque gol nella demolizione per 11-1 contro la Moldavia. Italia e Israele hanno entrambe 9 punti, con l'Italia in vantaggio grazie a una migliore media gol (5 contro 4).

La Norvegia probabilmente otterrà la qualificazione diretta dalla fase a gironi e la squadra che si è classificata al secondo posto passerà attraverso uno spareggio.

Israele visita l'Italia e la Norvegia questa settimana e la prossima

Potrebbero essere decisive le prossime partite tra Norvegia e Israele (sabato 11 ottobre) a Oslo e Italia e Israele (martedì 14 ottobre) a Udine. Entrambe le partite saranno pesantemente sorvegliate, con capienza ridotta (3.000 persone a Oslo, 6.000 a Udine).

Il sindaco di Udine, Alberto Felice de Toni, ha dichiarato di aver chiesto il rinvio della partita "perché l'atmosfera non era adatta per una festa nazionale come dovrebbe essere una partita della nazionale, ma quella richiesta non è stata presa in considerazione". Poi ha chiesto di giocarlo a porte chiuse, ma nemmeno la FIFA lo ha concesso. L'Italia ha avuto una serie di scioperi generali e proteste contro Israele, chiedendo la fine del genocidio a Gaza.

"Finiremo con 6.000 persone all'interno dello stadio e 10.000 fuori", ha aggiunto De Toni (via Reuters). "È una situazione che ci è stata piuttosto forzata, la situazione è drammatica e paradossale, ci saranno più persone fuori che nell'arena".