James Bond, Lara Croft e Superman sono gli argomenti dell'ultimo The Gamereactor Show

È tempo di un nuovo episodio di The Gamereactor Show. Per questo episodio, ci concentriamo sugli ultimi grandi sviluppi che hanno fatto notizia di recente, tra cui 007 First Light, che ha appena avuto uno spettacolo State of Play dedicato, Tomb Raider Prime Video, che ha appena confermato Sophie Turner nei panni di Lara Croft, eSuperman DC Universe, che avrà un sequel nel 2027.

Sì, tre enormi notizie sono il punto focale del 65° episodio dello show, in cui Alex ed io condividiamo i nostri pensieri sul prossimo gioco IO Interactive, l'ultimo adattamento di Tomb Raider e il film Man of Tomorrow, che espanderà ulteriormente il DC Universe.

Assicurati di dare un'occhiata all'ultimo episodio dello spettacolo qui sotto o presso il tuo fornitore di podcast preferito, che si tratti di Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.