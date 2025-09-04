Javier Romo: "Sono stato molto più generoso" dopo il teso sprint finale con Ayuso nella 12ª tappa della Vuelta

HQ

La Vuelta a España è tornata alla normalità dopo le proteste di ieri a Bilbao che hanno causato l'interruzione della gara. Nel villaggio molto meno popolato di Los Corrales de Buelna, in Cantabria, nel nord della Spagna, c'erano molti sostenitori con bandiere palestinesi al traguardo, ma non hanno causato incidenti, e invece l'attenzione si è concentrata sul duello tra Juan Ayuso (UAE Emirates, ancora) e Javier Romo (Movistar), che si è concluso con la vittoria di Ayuso, Seconda vittoria di tappa finora in gara.

Entrambi gli spagnoli sono riusciti a staccarsi dal gruppo, ma con Brieuc Rolland che si avvicinava, i corridori si sono aiutati a vicenda a mantenere la distanza con il francese e il resto del gruppo, che alla fine è stata di 15 secondi. Ma alla fine solo uno poteva vincere. Nello sprint finale, Ayuso, che stava beneficiando della scia di Romo nel momento in cui hanno raggiunto gli ultimi metri, è scattato e ha chiaramente sopraffatto Romo, che è stato visto colpire il manubrio per la frustrazione.

Romo era ancora visibilmente sconvolto quando ha parlato con i giornalisti dopo la gara, scusandosi anche per il gesto. "Devo scusarmi per aver colpito il manubrio ma a volte è frustrante, l'altro giorno terzo, oggi secondo, ma Juan è stato più forte, forse un po' più intelligente, e ha vinto" (via RTVE).

Alla domanda sulla sua collaborazione con Ayuso, ha detto che si sente "molto più generoso di lui, alla fine quasi non voleva che subentrassi, ma alla fine ognuno gestisce la gara come preferisce. Sono orgoglioso di me stesso, ho corso per vincere, lui mi ha vinto al traguardo e continueremo a provarci", elogiando anche il lavoro della sua squadra.

Ayuso, nella sua intervista, si è congratulato con Romo, ammettendo che "doveva giocare le sue carte", rimpiangendo di averlo messo sotto pressione, e che gli è stato chiesto dalla squadra di farlo. "Di solito non mi piace giocare così, ma è quello che mi hanno detto dalla macchina e a volte bisogna giocare in modo intelligente".