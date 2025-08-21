La leggenda del Bayern Monaco Oliver Kahn pensa che la Bundesliga abbia perso il suo appeal rispetto alla Premier League
Quest'anno sono stati più i migliori giocatori che hanno lasciato la Bundesliga rispetto ai nuovi giocatori che hanno scelto la Germania.
La Bundesliga, la massima divisione calcistica tedesca, ha perso più stelle che nuovi giocatori in questo mercato estivo. Florian Wirtz è partito dal Bayer Leverkusen al Liverpool (e così ha fatto il loro eroico allenatore Xabi Alonso al Real Madrid), Thomas Muller è partito per i Vancouver Whitecaps per probabilmente la fine della sua carriera e Kingsley Coman, capocannoniere del titolo di Champions League del Bayern nel 2020, è partito per Al-Nassr nella Saudi Pro League.
L'unico top player a trasferirsi in Germania è stato Luis Díaz, che si è unito al Bayern poiché l'FC Barcelona non è stato in grado di eguagliare il prezzo richiesto dal Liverpool. Eppure il Bayern non è riuscito a convincere nemmeno Nico Williams dell'Athletic Club, un'altra stella nascente che per ora rimarrà nella Liga. La Germania non è abbastanza attraente?
Oliver Kahn, leggendario portiere ed ex amministratore delegato del Bayern Monaco, ha affermato che il presunto fascino della Bundesliga è ingannevole, avendo perso il suo prestigio. "La Premier League e la Liga si distinguono chiaramente", ha detto Kahn a Kicker, tramite DW. "Tutti conoscono le stelle e le squadre."
Ulteriori letture: Il CEO della Bundesliga spiega perché l'ultima polemica sul calcio spagnolo non sarebbe mai accaduta in Germania: "È impensabile"
Vedendo come Wirtz ha scelto i campioni della Premier League del Liverpool invece dei campioni della Bundesliga del Bayern Monaco, Kahn ha detto che dimostra "che la Premier League si è affermata come un giocatore eccezionale, non solo in termini sportivi ma anche in termini di affari. È il posto più eccitante in cui stare se vuoi competere ai massimi livelli, dal punto di vista sportivo, finanziario e mediatico".
Sei un fan della Bundesliga? Nel Regno Unito e in Irlanda, i diritti sono stati divisi tra tre emittenti tradizionali e due canali YouTube, il che sarà sicuramente frustrante per i fan esistenti, ma potrebbe portare nuovi spettatori. E la Germania è ancora il luogo in cui suona Harry Kane...