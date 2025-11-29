La Moldova afferma che i droni russi hanno nuovamente violato il suo spazio aereo, costringendo a una chiusura temporanea

HQ

Le autorità moldavie hanno dichiarato sabato che droni russi sono entrati brevemente nello spazio aereo del paese durante la notte, provocando la sospensione dei voli civili in quella che le autorità hanno descritto come una minaccia crescente per l'aviazione.

Il ministero dell'interno ha dichiarato che due droni, identificati come russi, hanno attraversato lo spazio aereo moldavo durante una grande ondata di attacchi contro l'Ucraina che ha causato la morte di tre persone e quasi 30 feriti. I droni sono poi rientrati in territorio ucraino, ma non prima che la Moldova chiudesse il suo spazio aereo per più di un'ora.

Il presidente Maia Sandu ha condannato l'intrusione, affermando che i droni hanno violato lo spazio aereo moldavo "mentre si preparavano a uccidere civili" e ha costretto a una temporanea sospensione dei voli. Ha ribadito che gli attacchi fanno parte di un più ampio sforzo di Mosca per intimidire il paese mentre cerca l'adesione all'UE entro il 2030.

È stato il terzo episodio simile in nove giorni. La Moldavia ha convocato più volte questo mese l'ambasciatore russo, Oleg Ozerov, per episodi simili, che Chișinău ha descritto come azioni illegali e pericolose che minacciano l'aviazione civile e la sicurezza pubblica. Mosca ha negato ogni illecito, con Ozerov che ha suggerito che gli episodi venissero usati per peggiorare rapporti già tesi.