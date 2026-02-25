La NFL rivela che i Washington Commanders e i Jacksonville Jaguars giocheranno tre partite a Londra

HQ

La NFL ha confermato le squadre che visiteranno Londra per la serie di partite di stagione regolare più avanti quest'anno: i Washington Commanders e i Jacksonville Jaguars. Le date non sono state confermate e saranno annunciate quando la NFL pubblicherà il calendario completo della stagione 2026 a maggio, ma sappiamo che si terranno al Tottenham Hotspur Stadium e allo Wembley Stadium.

In totale, giocheranno tre partite a Londra, come parte della serie internazionale di partite. Altre tappe del tour NFL della prossima stagione, verso la fine del 2026, includono Melbourne, Rio de Janeiro, Parigi, Monaco, Città del Messico e Madrid.

I Jaguars hanno già giocato come padroni di casa allo stadio di Wembley 11 volte dal 2011, e tre come padroni di casa allo stadio del Tottenham. La squadra di Jacksonville ha recentemente raggiunto i play-off NFL, ma è stata eliminata dai Buffalo Bills. È emozionante avere i Jaguars di nuovo "dopo una stagione davvero di successo con un nucleo relativamente giovane e un nuovo allenatore e che hanno avuto una corsa ai playoff", ha detto Henry Hodgson, General Manager della NFL UK, a Sky Sports.