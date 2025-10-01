La prima data in cui Jannik Sinner potrebbe rivendicare il numero 1 del mondo dopo il ritiro di Alcaraz

HQ

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno entrambi conquistato i titoli questa settimana: l'italiano in Cina e lo spagnolo in Giappone. Due titoli ATP 500 senza grossi risvolti nella corsa per essere il numero 1 del mondo nel tennis, perché l'attuale numero 1 del mondo Alcaraz è caduto e ha subito recuperato i 500 punti dalla Cina l'anno scorso, mentre Sinner ha aggiunto solo 170 punti (è stato finalista in Cina l'anno scorso).

Tuttavia, l'annuncio di Carlos che non giocherà lo Shanghai Open a causa del suo infortunio alla caviglia apre le porte a Sinner per riconquistare il titolo di numero 1 del mondo prima di quanto alcuni si aspettassero. Tuttavia, non accadrà durante lo Shanghai Open (1-12 ottobre) ( 1-12 ottobre): Alcaraz perderà 200 punti e Sinner difenderà i 1.000 punti della sua vittoria dell'anno scorso. Nel migliore dei casi per Sinner, manterrebbe quei 1.000 punti (se vincesse di nuovo il Masters di Shanghai).

Attualmente, Alcaraz ha 11.540 punti e Sinner ha 10.950 punti. Dopo il 12 ottobre, Alcaraz scenderà a 11.340 punti e Sinner, se vincerà, rimarrebbe lo stesso: 390 punti dietro Alcaraz.

La loro prima riunione avverrà al Six Kings Slam, un torneo a Riyadh che vedrà la partecipazione di Alcaraz e Sinner, ma non conta per la classifica ATP (offre una quantità di denaro pazzesca, però). Questo torneo dell'Arabia Saudita si svolge tra il 15 e il 18 ottobre. L'anno scorso, Sinner ha sconfitto Alcaraz e ha vinto il più grande premio in denaro di sempre nel tennis.

Vienna, una data inaspettatamente chiave per Sinner

Dopodiché, il primo torneo ATP è il Vienna Open tra il 20 e il 26 ottobre. Nessuno dei due ha preso parte a quel torneo ATP 500 nel 2024, il che significa che, se Sinner (che ha vinto nel 2023) vi prende parte e lo vince, e se Alcaraz non vi partecipa, o ottiene un'uscita molto anticipata, Sinner sarebbe in grado di riconquistare la corona con 110 punti in più di Alcaraz.

Non è previsto che Alcaraz prenda parte al torneo austriaco, e quindi, la grande resa dei conti sarebbe il Paris Masters, ultimo Masters 1000 dell'anno (tra il 25 ottobre e il 2 novembre), dove Alcaraz perderà 100 punti e Sinner nessuno.

In breve, Alcaraz si è assicurato la classifica mondiale n. 1 almeno fino al 27 ottobre. Sinner ha la possibilità di prendere la corona solo se vince a Shanghai e Vienna, ma la sua migliore possibilità sarebbe Parigi. Dopodiché, le cose sembrano molto più complicate per Sinner, che difenderà 1.500 punti nelle ATP Finals (9-16 novembre) mentre Alcaraz perderà solo 200 punti. Anche se Sinner dovesse vincere di nuovo le Finals, Alcaraz cercherebbe sicuramente di fare meglio dell'anno scorso (dove ha vinto solo una partita nella fase a gironi) e aumenterebbe la distanza.

Ma andiamo per gradi, visto che lo Shanghai Open è in corso, con Sinner che dovrebbe debuttare al secondo turno venerdì. Djokovic potrebbe aspettarlo in semifinale...