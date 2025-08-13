La situazione dei diritti umani è "peggiorata" nel Regno Unito, in Francia e in Germania nell'ultimo anno, secondo gli Stati Uniti

HQ

Le ultime notizie su Regno Unito e USA. L'amministrazione Trump degli Stati Uniti ha prodotto un rapporto in cui commenta la situazione dei diritti umani nel Regno Unito, rilevando che è "peggiorata" nell'ultimo anno.

Secondo il rapporto, secondo BBC News, il Regno Unito ha dovuto affrontare una restrizione della libertà di parola, il tutto mentre le minacce di violenza sono aumentate, in gran parte motivate da un aumento dell'antisemitismo nel paese. Sostiene che i funzionari del governo nazionale sono spesso intervenuti per "raffreddare la parola" e che le recenti restrizioni online imposte dal Online Safety Act hanno di fatto "sfavorito le voci per motivi politici o religiosi".

Il Regno Unito non è stato l'unico paese citato nel rapporto, tuttavia, poiché anche gli Stati Uniti hanno preso di mira la Francia e la Germania, osservando che anche la situazione dei diritti umani nei paesi europei è diminuita negli ultimi tempi.

Va detto che questo avviene mentre l'amministrazione Trump ha apportato cambiamenti radicali allo sviluppo dei vaccini e ha ordinato ai senzatetto di lasciare la sua capitale, mentre l'America deve ancora affrontare frequenti sparatorie mortali in tutto il paese, e tutto in un momento in cui anche il presidente Trump è stato affermato di essere nella lista di Epstein.