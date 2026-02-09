La Svezia inasprisce le regole sulla cittadinanza, il governo si muove per limitare l'immigrazione

HQ

Il governo svedese di centrodestra ha annunciato lunedì che introdurrà requisiti più severi per la cittadinanza, tra cui un periodo di residenza di otto anni, un reddito mensile minimo e un test di lingua e conoscenza della società svedese. Il Ministro della Migrazione Johan Forssell ha affermato che le nuove misure, che entreranno in vigore il 6 giugno, sono significativamente più severe rispetto alle regole attuali, che prevedono requisiti minimi per la naturalizzazione. Il governo presenta la decisione come un modo per garantire l'integrazione dei nuovi cittadini nella società svedese.

Secondo le normative proposte, i richiedenti devono aver vissuto in Svezia per otto anni (rispetto agli attuali cinque) e guadagnare almeno 20.000 corone ($2.225) al mese. Devono anche dimostrare una comprensione della cultura svedese, inclusa una conoscenza di base del sistema politico del paese. Gli individui con precedenti penali dovranno affrontare periodi di attesa più lunghi; Ad esempio, chi ha scontato una pena detentiva di quattro anni dovrebbe aspettare 15 anni prima di fare domanda.

La politica è in linea con una più ampia spinta politica a limitare l'immigrazione, sostenuta dai Democratici Svedesi anti-immigrazione, che citano politiche migratorie di lunga data come fattore nell'aumento della criminalità legata alle gang. Il governo scommette che regole più severe sulla naturalizzazione risuoneranno tra gli elettori in vista delle elezioni parlamentari di settembre, mentre cerca di affrontare le preoccupazioni pubbliche su integrazione e sicurezza...

