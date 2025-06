L'Atlético de Madrid mostra il "pattern più classico della nostra storia" per la nuova maglia home kit

HQ

La Coppa del Mondo per Club sarà anche la vetrina per le nuove maglie per la maggior parte dei club che vi si svolgono. Sebbene tecnicamente faccia ancora parte della stagione 2024/25, i club sanno che è un'ottima scusa per vendere nuove maglie e quindi hanno debuttato con i loro nuovi kit da casa e da trasferta prima del solito. Vi abbiamo già mostrato i nuovi kit del Real Madrid per la prossima stagione, quindi ora è giusto fare lo stesso con i loro vicini, l'Atlético de Madrid.

Il club afferma di aver adottato un approccio più classico, dando maggiore importanza al bianco e al rosso, i colori del club, eliminando i dettagli blu nel colletto: "Seguendo il modello più classico della nostra storia, la maglia presenta cinque strisce rosse verticali intervallate da quattro bianche e un colletto bianco".

"Questo nuovo kit è pensato per tutti coloro che abbracciano con orgoglio il sentimento biancorosso, dentro e fuori dal campo. Un simbolo di appartenenza che fa parte della cultura del club e dei suoi tifosi", aggiunge il club. Il nuovo kit home è già in vendita presso il negozio ufficiale e si prevede che sarà quello che il club utilizzerà questa domenica nella partita di apertura della Coppa del Mondo per Club... contro nientemeno che i campioni d'Europa del Paris Saint-Germain.