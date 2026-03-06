Leo Messi visita Donald Trump alla Casa Bianca: la sua faccia quando menziona Ronaldo

HQ

Lionel Messi e la squadra completa dell'Inter Miami sono stati alla Casa Bianca giovedì, dove Donald Trump ha organizzato un evento per rendere omaggio ai vincitori della MLS la scorsa stagione, segnando la prima volta che la Casa Bianca invita i vincitori della competizione calcistica (che di solito avviene ogni anno con campioni NBA, MLB o NFL).

Alla fine, Trump ha detto che è stato suo figlio Barron a dire che Messi sarebbe venuto a DC. "È un tuo grande fan. Pensa che tu sia una grande persona e penso che tu abbia potuto incontrarvi poco fa", ha detto Trump riguardo a suo figlio. "È un tuo grande tifoso e un gentiluomo di nome Ronaldo", ha aggiunto il Presidente degli Stati Uniti, con qualche risata e con Messi che sorrideva nervosamente. "Cristiano è grande, tu sei grande, ci sono grandi atleti in quello sport".

Trump ha anche aggiunto che Messi "potrebbe essere migliore di Pelé", che Trump ha osservato "perché è vecchio", e ha ringraziato Messi per aver scelto di giocare a Miami quando avrebbe potuto andare ovunque nel mondo. Nello stesso briefing stampa, ha aggiornato lo stato della guerra in Iran.

L'anno scorso, nella sua stagione completa in MLS, Messi ha aiutato l'Inter Miami a vincere il suo primo titolo MLS, e l'argentino è stato il primo giocatore a essere nominato MVP per due anni consecutivi. La stagione 2026 della MLS (l'ultima stagione completa disputata all'interno di un anno solare) è appena iniziata, con Miami che ha perso la partita d'esordio contro il LAFC e ha vinto la seconda con Orlando City. Sono programmati per giocare a Washington DC contro il DC United sabato.

L'Inter Miami inaugurerà il suo nuovo stadio, chiamato Nu Stadium, tra un mese.