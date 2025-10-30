L'FC Barcelona vuole giocare un'amichevole in Perù a Natale, ma si scontra con il sindacato dei calciatori

HQ

Dopo la cancellazione della partita di Miami tra Barça e Villarreal (con quest'ultimo in qualità di "padroni di casa"), l'FC Barcelona è alla ricerca di nuove alternative per guadagnare soldi facili e risollevare il club in difficoltà finanziarie. E uno di loro potrebbe giocare un'amichevole in Perù, durante le vacanze di Natale.

Il Barcellona è tentato: guadagnerebbe circa sette o otto milioni di euro, meno di quello che avrebbe vinto a Miami, ma è meglio di niente. Il club ha un disperato bisogno di soldi, poiché spesso ha problemi a ingaggiare legalmente i suoi nuovi giocatori per rispettare le regole del fair play finanziario.

Tuttavia, mandare la squadra in Perù a giocare un'amichevole solo per far guadagnare un po' di soldi facili non sembra l'idea più eccitante per i giocatori, che sono sottoposti a un sovraccarico di partite in tutte le competizioni... e molti stanno subendo infortuni: il club ha attualmente otto giocatori infortunati in vari gradi di recupero, con Lewandowski e Dani Olmo vicini al rientro, ma con Pedri in procinto di essere messo da parte per un mese e mezzo.

E c'è un altro ostacolo: l'AFE, il sindacato dei calciatori in Spagna, che chiede che i giocatori abbiano il diritto alle vacanze di Natale, e vieta ai club di chiedere loro di giocare tra il 23 dicembre e il 3 gennaio di ogni anno (compresi quegli anni), come riportato da Sport. E dato che il Barça ha una partita di Liga in programma per il fine settimana del 20/21 dicembre, sarebbe difficile per loro trovare una data adatta prima del 23.