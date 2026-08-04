Lo stato di emergenza dichiarato a Washington mentre incendi boschivi attraversano la regione degli Stati Uniti

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Con il continuo riscaldamento del pianeta, i mesi estivi diventano sempre più pericolosi, poiché siccità, ondate di caldo e incendi boschivi causano danni e problemi inestimabili. Mentre gran parte dell'Europa si confronta con incendi boschivi preoccupanti, specialmente in Spagna, Francia e Grecia, anche gli Stati Uniti stanno affrontando problemi propri.

Sky News ha riportato che è stato dichiarato uno stato di emergenza nello stato di Washington, con la regione nord-orientale del paese che sta affrontando incendi boschivi che bruciano circa 250.000 acri di spazio. Questo ha portato a 60.000 persone senza casa, mentre molte altre vengono evacuate nel caso si trovino nel percorso degli incendi, che possono cambiare in qualsiasi momento a causa dei forti venti e delle alte temperature.

Si dice che al momento non sono stati segnalati feriti o morti, ma diversi edifici sono stati incendiati o distrutti. Allo stesso modo, per prevenire ulteriori incendi, le brucie all'aperto e agricole sono state vietate fino alla fine di settembre, mentre i fuochi d'artificio non possono più essere utilizzati al di fuori degli spettacoli autorizzati.

Il Servizio Meteorologico Nazionale degli Stati Uniti ha commentato la situazione, definendola una "situazione particolarmente pericolosa", mentre il governatore Bob Ferguson ha chiesto ai residenti di "fare la loro parte per proteggere il nostro stato durante queste condizioni estreme."