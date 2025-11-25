L'Ucraina colpisce aerei russi estremamente rari e insostituibili durante un attacco su Taganrog

HQ

Un attacco ucraino ha colpito durante la notte uno stabilimento aeronautico a Taganrog, danneggiando un aereo sperimentale A-60 (uno dei soli 2 al mondo) utilizzato dalla Russia per testare tecnologie basate su laser. Le autorità locali hanno riconosciuto un attacco importante alla regione, anche se l'entità dei danni rimane non confermata.

L'incidente si è svolto mentre entrambe le parti hanno compiuto ampi attacchi. La NATO ha fatto decollare quattro caccia dopo che droni russi che prendevano di mira la regione di Odessa in Ucraina hanno attraversato brevemente lo spazio aereo rumeno, sollevando nuove preoccupazioni sui rischi di riaffiolamenti.

A Kiev, attacchi russi hanno ucciso almeno sei civili e incendiato un blocco residenziale dopo l'impatto di un drone Shahed, mentre due centrali elettriche che fornivano acqua calda sono state distrutte. Altrove, filmati da Novorossiysk hanno mostrato un missile antiaereo russo malfunzionante che colpiva un edificio residenziale durante un'ondata separata di attacchi.

L'escalation coincide con una rinnovata attività diplomatica. Il segretario dell'esercito americano Daniel Driscoll è arrivato ad Abu Dhabi per colloqui che si prevede coinvolgano il capo dell'intelligence militare ucraina e i rappresentanti russi, con discussioni incentrate sugli aspetti di sicurezza di una possibile roadmap di pace.

Ulteriori rapporti non verificati suggeriscono che anche un hangar a Taganrog potrebbe essere stato danneggiato, possibilmente ospitando un bombardiere strategico Tu-95MS in fase di modernizzazione. "Sì, un aereo è stato rovinato! Maledetto! Un bagliore come dopo un'esplosione nucleare", dice uno dei testimoni.