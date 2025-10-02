Luis Enrique ringrazia il Barcellona per il gesto premuroso nei confronti della Fondazione Xana

HQ

Luis Enrique ha strappato una preziosa vittoria contro l'FC Barcelona in Champions League, 2-1 all'ultimo minuto, per passare tra le prime tre della classifica della Champions League. L'allenatore del Paris Saint-Germain, ex giocatore e allenatore del Barça (ha vinto la Champions League con il Barcellona nel 2015) è stato accolto calorosamente a Barcellona, e la prima cosa che ha fatto in conferenza stampa è stata ringraziare il club catalano per un gesto verso la sua fondazione.

"Vorrei ringraziare l'FC Barcelona per il gesto premuroso che ha fatto nel donare le loro maglie per essere messe all'asta e raccogliere fondi per la Xana Foundation", ha detto Luis Enrique nei momenti iniziali della sua conferenza stampa post-vittoria. "È un gesto molto bello da parte del presidente e di tutto il club."

L'FC Barcelona ha dichiarato che le maglie indossate dai suoi giocatori durante la partita di mercoledì sarebbero state messe all'asta. Tutto il ricavato sarà devoluto al programma Blaugrana Wristbands, che in seguito farà una donazione all'organizzazione fondata da Luis Enrique in memoria di sua figlia. Il PSG metterà all'asta anche le proprie maglie, con il logo della fondazione.

La Fondazione Xana, che prende il nome dalla figlia, scomparsa all'età di 9 anni, lavora per aiutare i bambini e i giovani che soffrono di gravi malattie, con supporto emotivo e psicologico, per un aiuto finanziario e logistico per loro, le loro famiglie e i loro cari.