Netflix One Piece torna al San Diego Comic-Con di Málaga: Iñaki Godoy confermato per partecipare nel 2026

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One Piece rimane un fenomeno culturale unico, indipendentemente dal formato in cui lo incontri. Il manga rimane il più venduto di tutti i tempi in Giappone. L'anime si avvicina ora ai 1.200 episodi trasmessi (1.182 al momento della stesura di questo articolo) e la serie live-action di Netflix è una delle serie più viste della piattaforma, senza contare che ha portato le sue star ai vertici della scena televisiva attuale. E se hai intenzione di visitare il San Diego Comic-Con Málaga 2026 a ottobre, potresti incontrare la sua star.

All'evento dello scorso anno, i fan hanno potuto incontrare e conoscere Taz Skylar/Sanji che, oltre a essere il cuoco della squadra di Cappello di Paglia, è nato e cresciuto in Spagna. Quest'anno, la visita al secondo San Diego Comic-Con Málaga, ufficialmente confermata poco fa, è quella di Iñaki Godoy, l'attore che interpreta il capitano della banda, Monkey D. Luffy.

Iñaki si unisce così al gruppo ancora piccolo ma molto noto di stelle confermate per l'edizione 2026 di SDCCM, come Sean Astin, John Romita Jr. e Kevin Smith. Nonostante i grandi nomi associati, gli organizzatori si trovano ad affrontare la sfida di correggere le carenze della prima edizione e offrire ai partecipanti l'esperienza autentica e unica che il nome suggerisce.

Hai intenzione di partecipare al San Diego Comic-Con e provare a incontrare Iñaki Godoy di persona? Ricordate che la vendita dei biglietti è iniziata ieri, 4 maggio, e potete acquistare i vostri proprio qui.