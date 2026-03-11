Nonostante le recenti vittorie, due delle più grandi stelle dell'Atleti restano caute sulla continuità

HQ

L'Atlético de Madrid ha vissuto una serata brillante travolgendo il Tottenham Hotspur 5-2, una partita che passerà alla storia come quella in cui l'allenatore Igor Tudor ha sostituito il portiere Kinský dopo 17 minuti e tre gol concessi, due dei quali causati da errori. Il portiere ceco di 23 anni è stato poi incoraggiato da migliaia di persone che hanno lasciato messaggi di sostegno sulla sua pagina Instagram.

Tuttavia, la gioia di quasi assicurarsi la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, e la recente qualificazione alla finale di Coppa di Spagna battendo il Barcellona, è offuscata dai messaggi contraddittori di due delle loro stelle, Julián Álvarez e Antoine Griezmann, il cui futuro nel club bianco-rosso sembra improbabile.

In positivo, Griezmann sembra aver confermato di voler "restare fino alla fine", incluso vincere la Copa del Rey e vedere fin dove arriveranno in Champions League. Era stato riportato che il giocatore francese volesse firmare per la squadra MLS Orlando City, e inizialmente si era detto che avrebbe lasciato questo mese, dato che la stagione MLS è appena iniziata. Tuttavia, ora sembra che il trentiquattrenne Griezmann aspetterà la fine della stagione a maggio per decidere il suo futuro (il che probabilmente significherà la fine della sua carriera negli Stati Uniti).

Julián Álvarez, tuttavia, si mostrò molto riservato riguardo al suo futuro quando i giornalisti spagnoli gli chiesero del proprio futuro. "Forse sì, forse no, non si sa mai. Sono molto felice qui. Non ho mai detto nulla di male sul club. Sono molto grato, la gente mi ha mostrato affetto e sono molto felice", ha detto il giocatore argentino di 25 anni, soprannominato "il Ragno", che ha firmato per l'Atlético de Madrid nell'agosto 2024 per 95 milioni di euro. Tuttavia, è stato recentemente collegato ad altri club, in particolare al FC Barcelona: lasciare l'Atleti per il Barcellona dopo soli due anni non sarebbe ben accolto dai tifosi dell'Atleti, e le parole del giocatore sono tutt'altro che rassicuranti...