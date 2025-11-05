Novak Djokovic si è commosso fino alle lacrime in un emozionante tributo al suo mentore Nikola Pilic

HQ

Novak Djokovic si è commosso fino alle lacrime durante un tributo a Nikola Pilic, il suo ex allenatore e mentore, scomparso a settembre all'età di 86 anni. Pilic, tennista croato (finalista al Roland Garros e notoriamente al centro del boicottaggio di Wimbledon del 1973), fondò un'accademia di tennis a Monaco di Baviera dove si unì Djokovic a 12 anni. "Era il mio padre tennis, come mi piace chiamarlo, qualcuno che ha avuto un ruolo fondamentale e integrale nel mio sviluppo come tennista e come essere umano", ha detto Djokovic.

L'omaggio è stato fatto dopo la partita tra Djokovic e Alejandro Tabilo al Campionato Ellenico di Atene martedì, che si è conclusa con una vittoria per 7-6(3) 6-1 per 'Nole', che raggiunge i quarti di finale del suo nuovo torneo di casa (Djokovic si è trasferito in Grecia con la sua famiglia dopo aver affrontato il contraccolpo del governo serbo a causa del suo sostegno alle proteste studentesche contro il governo).

Djokovic si è unito agli ex amici e allenatori dell'adademia di Pilic, così come a suo fratello Djordje Djokovic (direttore del torneo) in campo, e si è commosso fino alle lacrime ricordando il suo mentore. "Il lato positivo è che l'eredità che ha lasciato su di me, ma anche per questo sport, non svanirà mai, non morirà mai", ha detto a ATP.com.

"Finché giocherò a tennis e finché vivrò, celebrerò il suo nome. E stasera questo è stato uno dei momenti in cui rendere omaggio e sono sicuro che nel prossimo futuro – anche in un lontano futuro – le persone impareranno come Niki ha influenzato il mondo del tennis e il mondo dello sport. Se lo merita. Era un uomo molto speciale", ha detto Djokovic a proposito del suo "padre tennista" Nikola Pilic.