Oscar Piastri e Lando Norris vengono sottoposti alla domanda più difficile prima dell'ultima gara di F1

Lando Norris e Oscar Piastri vivranno una delle loro gare più speciali della loro vita domenica ad Abu Dhabi. Lando Norris sa di avere ottime possibilità di vincere il campionato di Formula 1, dopo una lotta durata un anno con il compagno di squadra della McLaren, che ha guidato la classifica per gran parte della stagione.

Per Oscar Piastri, sebbene le sue possibilità siano molto più scarse (e dovesse affrontare anche la concorrenza di Max Verstappen), sa che non è impossibile nemmeno questo, e "ovviamente sarebbe un risultato molto interessante, ma non mi illudo troppo. Vedremo cosa succede. Se ci riuscissi io, sarei un ragazzo abbastanza felice."

Aggiunge che il fatto che Kimi Räikkönen nel 2007 e Sebastian Vettel nel 2010 abbiano vinto i loro campionati posizionandosi terzi prima dell'ultima gara gli dà "la minima consolazione possibile".

McLaren chiederà a Piastri di lasciarlo superare Norris per affrontare Verstappen?

Nella conferenza stampa con i piloti McLaren, è stata posta loro la domanda più difficile: se il team avesse chiesto loro di seguire gli ordini di dare priorità alla lotta di Norris per fermare Verstappen. Ad esempio, se Verstappen fosse in testa alla gara, Piastri fosse terzo e Norris quarto... Piastri sarebbe stato ordinato di cedere il suo posto affinché Norris finisse terzo e vincesse il campionato?

Piastri ha detto che "non è qualcosa di cui abbiamo discusso. Finché non so cosa ci si aspetta, non ho davvero una risposta."

Norris, invece, ha detto che "dipende da Oscar, non credo sia necessariamente una mia colpa". Probabilmente è il peggior incubo che Andrea Stella, team leader McLaren, abbia avuto nell'ultimo anno, e Norris e soprattutto Piastri spereranno che, qualunque cosa accada, non debba arrivare a questo...

