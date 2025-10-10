Paesi europei che potrebbero qualificarsi per la Coppa del Mondo 2026 entro la prossima settimana

HQ

La pausa internazionale di questa settimana e della prossima (a partire da oggi, venerdì e terminando martedì) potrebbe significare che alcuni paesi europei potrebbero qualificarsi per la Coppa del Mondo 2026. La fase a gironi per l'Europa è iniziata prima dell'estate per alcuni paesi (quelli non in Nations League, il cui processo è iniziato a ottobre), e terminerà per tutti a novembre.

L'Europa ottiene 12 posti diretti per la Coppa del Mondo 2026, i leader di ciascuno dei 12 gironi, mentre le 12 seconde classificate di ogni gruppo lotteranno per quattro posti nei playoff UEFA nel marzo 2026, dopo che il sorteggio della Coppa del Mondo (il 5 dicembre) sarà stato effettuato. Questi spareggi vedranno la partecipazione di 16 squadre (comprese le 4 vincitrici dei gironi di Nations League meglio classificate in Nations League che non si sono qualificate nella fase a gironi.

In totale 4 posti saranno decisi attraverso gli spareggi, che non si incrociano con altre confederazioni (Africa, Asia, Oceania, CONMEBOL e CONCACAF hanno i propri spareggi interconfederali).

Chi può qualificarsi per la Coppa del Mondo 2026 in Europa questa settimana?

Poiché ci sono ancora tra le due e le quattro partite da giocare (a seconda del gruppo) è ancora difficile determinare chi ha possibilità di qualificarsi e molte variabili da considerare, ma secondo i calcoli su ESPN, queste sono le squadre con opzioni matematiche per qualificarsi (assicurarsi il primo posto nel loro gruppo), Anche se alcuni di essi sono molto remoti:

Francia: Può qualificarsi dal Gruppo D se batte l'Azerbaigian e l'Islanda se l'Islanda non vince contro l'Ucraina e l'Ucraina non vince entrambe le partite a ottobre.

Spagna: Si qualificherà se vince entrambe le partite casalinghe contro Georgia e Bulgaria e la Turchia non vince contro Bulgaria e Georgia.

Portogallo: Può qualificarsi se vince contro Irlanda e Ungheria e l'Armenia non vince entrambe le partite di ottobre.

Norvegia: La Norvegia potrebbe quasi sicuramente qualificarsi nel Gruppo I se vincesse entrambe le partite grazie al suo vantaggio di gol (+21 contro +5) contro l'Italia.

Inghilterra: Può qualificarsi se vince la partita in trasferta contro la Lettonia se la Serbia non riesce a vincere una delle due partite contro Albania e Andorra.

Slovacchia: Potrebbe qualificarsi nel Gruppo A se vince le due partite di questa settimana e la Germania non vince contro il Lussemburgo.