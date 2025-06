PSG e Macron rispondono alle violenze e ai disordini durante i festeggiamenti del PSG in Champions League

HQ

LaChampions League clamorosa vittoria del Paris Saint-Germain sull'Inter sabato sera ha lasciato il posto a una rara occasione in cui l'intera città è scesa in strada per celebrare il primo titolo di Champions League del PSG. EFE riferisce che circa 110.000 persone hanno assistito alla parata degli Champs-Élysées e dell'Arco di Trionfo, eventi molto rari in Francia: i titoli della Ligue 1 non sono celebrati fino a questo punto (il PSG vince quasi ogni anno dal 2012, quindi le scene erano più vicine alle vittorie della Coppa del Mondo 1998 e 2018.

Con tanta gioia, sono arrivati anche i guai, dato che il sabato sera è stato un incubo in alcune parti di Parigi (e in altre città), con oltre disordini, auto bruciate, negozi saccheggiati, 500 arresti, 200 feriti, tra cui un agente di polizia in condizioni critiche e 2 morti. Ecco perché il discorso di Emmanuel Macron si è aperto con un ricordo ai feriti e ai morti: "Prima di tutto, voglio dire che siamo in un momento di vittoria e di gioia, e nulla può giustificare ciò che è accaduto nella capitale e nel Paese". Macron ha aggiunto che "la risposta sarà adeguata, per perseguire i responsabili".

Anche il Paris Saint-Germain condannò questi disordini: "<social>Il Paris Saint-Germain condanna con la massima fermezza la violenza che si è verificata a margine delle celebrazioni. Questo titolo di Campione Europeo dovrebbe essere un momento di gioia collettiva, non di agitazione o eccessi.

Questi atti isolati sono contrari ai valori del Club e non rappresentano in alcun modo la stragrande maggioranza dei nostri tifosi, il cui comportamento esemplare durante tutta la stagione merita di essere elogiato. Il Paris Saint-Germain invita tutti ad agire con responsabilità e rispetto affinché questa storica vittoria rimanga un momento di orgoglio condiviso da tutti. </social> "

Anche il ministro dell'Interno francese Bruno Retailleau ha affermato che le cause di queste rivolte, che sono frequenti in Francia, sono complesse, indicando le famiglie che permettono ai minori di camminare in pubblico di notte.

"A Parigi c'era una fabbrica barbara che, purtroppo, si è diffusa in tutta la Francia", ha detto il ministro, e in Francia si è acceso un nuovo dibattito politico sull'immigrazione e gli abusi di potere da parte delle forze dell'ordine.