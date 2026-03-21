Resident Evil Requiem Il regista dice che un giorno rivelerà il mistero del matrimonio di Leon

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Un dettaglio che molti fan hanno notato in Resident Evil Requiem è che, se si guarda attentamente il modello di Leon, si può vedere un anello di fidanzamento, che suggerisce che è sposato con qualcuno. Internet fu presto invaso da teorie: è Ada? È Claire? C'erano persino quelli che volevano che fosse Sherry (anche se sarebbe stata una scelta piuttosto discutibile). Anche annunciando il DLC Requiem, il direttore del gioco, Koshi Nakanishi, mostrò brevemente, come scherzo, quello che sembrava un simulatore di appuntamenti basato su Resident Evil Requiem con Leon come protagonista.

Eurogamer intervistò il regista e, naturalmente, gli chiese del matrimonio di Leon, a cui Nakanishi rispose: "La risposta diventerà chiara un giorno, ma non ancora. Quello che volevamo trasmettere nella scena finale è semplice: Leon ora ha un 'posto dove tornare a casa', e speriamo che possiate immaginare i momenti di pace che trascorre lì. Leon è un uomo che parla molto poco delle cose che contano davvero, ma si sacrificherebbe senza pensarci due volte per salvare una vita proprio davanti a sé. Cosa significa quindi il suo anello? Determinazione? O un voto? Forse non esprimerà mai la risposta da solo, ma per ora, dopo aver concluso una lunga battaglia, ha un 'posto dove tornare a casa'. Non basta?"

Cosa ne pensi? Scopriremo la risposta nel DLC Requiem? Qual è la tua teoria? Se non avete ancora finito il gioco, vi consigliamo di leggere la nostra recensione e dare un'occhiata alle nostre guide di gioco.