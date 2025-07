Secondo quanto riferito, Real Madrid e Liverpool stanno già parlando di una mossa di Rodrygo

HQ

Si dice che Rodrygo Goes lascerà il Real Madrid quest'estate. Ora che la stagione è finalmente finita, e dopo essere stato quasi assente dalla Coppa del Mondo per Club, le trattative possono riprendere, prima che le finestre di mercato estive finiscano il 30 agosto (nella Liga spagnola) e il 1 settembre (nella Premier League inglese), che sembra essere la destinazione dell'attaccante brasiliano.

Dopo essere stato un giocatore chiave nella conquista di due titoli di Champions League da parte del Real Madrid (2022 e 2024, con i relativi scudetti), l'esterno brasiliano è improvvisamente caduto in forma nella seconda metà della scorsa stagione, con molti rapporti che indicavano un declino della sua salute mentale.

È stato riferito che diversi club della Premier League hanno mostrato interesse per il giocatore, come il Manchester City, ma potrebbe finire per essere il Liverpool a trovare una nuova casa per il giocatore, che gioca per il Real Madris dal 2019. Questo almeno secondo Alex Crook di talk Sport (tramite Anfield Sector).

Secondo le sue informazioni, "si ritiene che siano avvenuti colloqui preliminari tra Liverpool e Real Madrid su Rodrygo", Nulla è scolpito nella pietra, quindi, poiché si ritiene che Rodrygo voglia rimanere al Real Madrid, ma la sua presenza nella formazione titolare, vista la sua recente prestazione, già messa da parte da Xabi Alonso ai Mondiali per Club senza alcuna spiegazione chiara, e la presenza di nuovi interpreti come Franco Mastantuono, Endrick e naturalmente il duo Vini-Mbappé.

Sarebbe anche un modo per il Real Madrid di incassare un giocatore prezioso, dopo aver già fatto quattro nuovi acquisti quest'estate, tra i colloqui di un quinto... precisamente, da Liverpool.