Sorteggio di Coppa di Spagna per ottavi di finale, rivali per Madrid, Barcellona, Atleti

La Copa del Rey, o Coppa di Spagna, tenne finalmente il sorteggio per il turno successivo, dopo che l'ultimo turno dei 32 si giocò il 6 gennaio, settimane dopo le altre (una vittoria per 3-1 del Rayo Vallecano della Conferenece League contro il Granada). Ora conosciamo gli abbinamenti per gli ottavi di finale, che si terranno la prossima settimana, dal 13 al 15 gennaio.

La partita non fu del tutto casuale, poiché le quattro squadre della Supercoppa (Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid e Athletic Club) potevano essere abbinate solo a squadre di rango inferiore (seconda divisione), una decisione che molti considerano un vantaggio sleale (per massimizzare le possibilità che le squadre più popolari arrivassero più avanti nella competizione).

Dopo il pareggio di mercoledì, queste sono le ottavi di finale della Copa del Rey. Gli orari saranno determinati in una data successiva, tra il 13 e il 15 gennaio:



Deportivo de La Coruña - Atlético de Madrid



Racing de Santander - Barcellona



Albacete - Real Madrid



Cultura Leonesa - Club Atletico



Burgos - Valencia



Betis - Elche



Real Sociedad - Osasuna



Alavés - Rayo Vallecano



Questa settimana si svolge la Supercoppa di Spagna, con Barcellona contro Athletic stasera e Real Madrid contro Atlético de Madrid domani, e una finale domenica in Arabia Saudita.