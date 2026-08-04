Svezia e Serbia, le nazioni successive dopo il Galles a ritirare il sostegno a Infantino

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Il Galles è stato, lunedì, la prima nazione a ritirare pubblicamente e ufficialmente il sostegno a Gianni Infantino, il presidente della FIFA che punta a essere rieletto per un ultimo mandato di quattro anni a marzo 2027.

Una semplice maggioranza di oltre il 50% delle 211 nazioni FIFA è sufficiente per vincere le elezioni al secondo turno, e Infantino si aspettava di candidarsi senza opposizione, come spesso accade per i presidenti in carica che si ricandidano, ma il recente fallimento del suo piano di vendere quote nei Mondiali, e le altre controversie nate durante la Coppa del Mondo gli stanno facendo perdere la fiducia di sempre più nazioni, specialmente in Europa.

Dopo il Galles, si prevedeva che la Football Association inglese avrebbe seguito il suo seguito. Finora, i due paesi che hanno compiuto gli stessi passi del Galles sono stati Serbia e Svezia.

"La Federazione Calcistica Serbia ha ritirato il suo sostegno a Gianni Infantino per un nuovo mandato come Presidente della FIFA. Vorremmo ricordarvi che abbiamo fornito il nostro sostegno per iscritto al signor Infantino il 25 maggio di quest'anno, ma dopo aver esaminato attentamente gli eventi che hanno seriamente danneggiato la reputazione e la reputazione sia della FIFA che del suo presidente nel periodo precedente, questa è l'unica linea d'azione logica e razionale". la Federazione Nazionale Serbia ha dichiarato in un comunicato.

Nel frattempo, la Federazione Calcistica Svedese ha dichiarato che, dopo una riunione straordinaria del consiglio lunedì, ha deciso di "non sostenere il presidente della FIFA Gianni Infantino nella sua prossima candidatura alla rielezione. La decisione si basa su carenze ricorrenti nella gestione, nella trasparenza e nella governance, che significano che la fiducia nella leadership di Gianni Infantino non esiste più".