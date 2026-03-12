HQ

Fede Valverde è stato la stella della vittoria del Real Madrid in una partita di Champions League contro il Manchester City con la sua inaspettata tripletta contro la squadra di Guardiola, approfittando dell'assenza di Kylian Mbappé, ma tutti i giocatori hanno ricevuto elogi per il loro impegno collettivo in difesa che ha impedito al City di segnare il gol di Courtois. Uno di loro è stato anche messo sotto i riflettori per la sua giovinezza e la mancanza di esperienza: il centrocampista diciottenne Thiago Pitarch.

Pitarch, che ha lavorato con l'Arbeloa nelle leghe giovanili e ha debuttato con il Real Madrid Castilla in questa stagione, aveva già giocato alcune partite con la squadra principale in LaLiga e Champions League, a seguito degli infortuni e delle assenze di giocatori come Dani Ceballos o Camavinga, ma molti sottolineano che la partita di mercoledì contro il City è stata davvero un punto di svolta per il giocatore. Thierry Henry, della CBS Golazo, ha elogiato con enfasi il giocatore: "Voglio parlare di... Non so come si pronuncia il suo nome, Pitarch. Perché l'ho osservato da vicino stasera. Che gioco! Era ovunque."

Henry, che ha giocato per il Barcellona e recentemente ha detto di sentirsi una "madridista" dopo l'incidente Vinícius-Prestianni, ha detto che "bisogna dare molto credito al Madrid". "Non so cosa ci sia su quella maglietta. Non so cosa ci mettano sopra. Davvero no. Ovviamente sto scherzando, perché non voglio indossare quella maglietta. Ma forse se lo faccio, aiuterà i miei capelli a ricrescere."

Pitarch, scelto per l'undice titolare, divenne anche il più giovane giocatore spagnolo a partire titolare in una partita a eliminazione diretta di Champions League con il Real Madrid, superando il record di Raúl del 1996.

Il momento in cui Courtois "salvò" la carriera di Pitarch

Con tutte le voci secondo cui il Real Madrid vuole liberarsi di Arbeloa la prossima stagione, Thiago Pitarch può senza dubbio essere considerato una delle scommesse personali di Arbeloa che si è girata a dato, dato che è stato Arbeloa a promuovere Pitarch non solo dal loro Castiglia al Real Madrid, ma anche dalle squadre giovanili al Castiglia lo scorso anno. "Sarò sempre grato perché mi ha dato tutta la sua fiducia. Cerco sempre anche di ripagarlo", ha detto Pitarch dopo la partita.

Solo un errore potenzialmente fatale avrebbe potuto rovinare la serata di Pitarch, quando fu colto di sorpresa da O'Reilly. Molti dicono che la salvezza di Courtois abbia salvato anche la carriera di Pitarch... Ora la domanda è: Pitarch diventerà un punto fermo nella squadra principale per il resto della stagione? E i futuri manager continueranno a fidarsi di lui?