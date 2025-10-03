Thomas Tuchel dice di non avere problemi personali con Jude Bellingham dopo averlo lasciato fuori dalla convocazione dell'Inghilterra

HQ

L'allenatore dell'Inghilterra Thomas Tuchel ha annunciato la lista dei convocati per le partite di qualificazione alla Coppa del Mondo della prossima settimana, e alcuni sono rimasti sorpresi dal fatto che abbia lasciato fuori la stella del Real Madrid Jude Bellingham.

"L'ultimo camp è stato solo tre settimane e mezzo fa e il lavoro di squadra e lo spirito erano ai massimi livelli. Ecco perché abbiamo deciso di invitare lo stesso gruppo in questo campo", ha detto Tuchel, che ha chiamato gli stessi giocatori che hanno battuto la Serbia 5-0 a settembre.

Molti giornalisti ricordano quando Thomas Tuchel ha definito Bellingham "ripugnante" l'anno scorso, costringendolo a scusarsi e ad aggiungere sfumature alle sue parole sulle esplosioni di rabbia del 22enne. Hanno chiesto all'allenatore tedesco se avesse un problema con il centrocampista, ma lui ha assicurato di non averlo e la decisione di lasciarlo fuori sembra per lo più legata al suo lento inizio di stagione (non ha ancora terminato una partita completa con il Real Madrid dopo essere tornato dall'infortunio alla spalla).

"È un giocatore speciale, e per i giocatori speciali ci possono sempre essere regole speciali. Ma abbiamo deciso di continuare con la semplice decisione di invitare lo stesso gruppo. Jude merita sempre di essere qui. C'è anche la situazione in cui non ha ripreso il suo ritmo completo al Real Madrid", ha detto Thomas Tuchel (via BBC).

Tuchel ha spiegato di aver parlato con Tuchel al telefono e Jude voleva andare, e ha assicurato di non avere problemi personali con Bellingham, né con Phil Foden e Jack Grealish, anch'essi esclusi dalla squadra. "Phil è tornato a influenzare e a decidere le partite per il Manchester City. Jack è molto vicino a tornare alla versione migliore di se stesso".

Vorresti che Jude Bellingham fosse stato chiamato per l'Inghilterra?