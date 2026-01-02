Tron: Ares arriverà a Disney+ già la prossima settimana

HQ

Quando Disney ha rivelato la data di anteprima on-demand e digitale di Tron: Ares nel novembre 2025, abbiamo ipotizzato cosa significherebbe per la data di streaming Disney+ del film. Dato che le anteprime in streaming tendono a verificarsi poche settimane o un mese dopo secondo gli standard Disney, abbiamo dedotto che Disney potrebbe cercare di sfruttare il periodo delle festività e mettere il film sullo streamer mentre i fan cercano film per riempire il loro tempo libero durante la pausa. Ma alla fine non è stato così.

Chiaramente, Disney non voleva far cadere carbone nelle calze dei fan di Disney+, dato che il film criticato (e il flop al botteghino) arriverà invece sulla piattaforma di streaming un po' più tardi del previsto. È stato rivelato che la prima streaming avverrà la prossima settimana, esattamente il 7 gennaio, il che significa che da mercoledì prossimo potrete vedere il film che potrebbe essere il colpo di grazia per la serie che si svolge in modo disomogeneo.

Se non siete andati al cinema per vedere Tron: Ares, cosa che molti chiaramente non hanno fatto, potete leggere la nostra recensione del film qui e vedere anche l'ultimo trailer.