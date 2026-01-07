Trump afferma che la forza militare è "sempre un'opzione" per acquisire la Groenlandia

HQ

Il presidente Donald Trump ha aumentato le tensioni con l'Europa dichiarando che l'uso dell'esercito statunitense è "sempre un'opzione" nella sua rinnovata spinta per acquisire la Groenlandia, presentando il controllo del territorio artico come vitale per la sicurezza nazionale americana.

In una dichiarazione rilasciata martedì (tramite CNN), la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha detto che Trump e il suo team stanno valutando "una serie di opzioni" per perseguire la Groenlandia, sottolineando la necessità di scoraggiare gli avversari nell'Artico. I commenti sono seguiti all'insistenza pubblica di Trump che gli Stati Uniti "hanno un grande bisogno della Groenlandia", riaccendendo l'ambizione di lunga data e controversa.

Donald Trump e Karoline Leavitt // Shutterstock

I leader europei si mossero rapidamente per reagire. Danimarca e Groenlandia hanno ripetutamente respinto qualsiasi idea di una presa di potere da parte degli Stati Uniti, e l'idea ha poco sostegno anche all'interno degli Stati Uniti.

Le dichiarazioni hanno turbato gli alleati della NATO, arrivate pochi giorni dopo che le forze statunitensi avevano catturato il presidente venezuelano Nicolás Maduro in una drammatica operazione transfrontaliera. Questa azione ha aumentato i timori che Washington possa mettere alla prova limiti simili altrove...