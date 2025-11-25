Trump e Zelensky si prevedono di tenere colloqui cruciali sul nuovo piano di pace per l'Ucraina

HQ

Trump e Zelensky si stanno preparando per colloqui a Washington mentre Stati Uniti e Ucraina si muovono per finalizzare un nuovo piano di pace in 19 punti volto a porre fine alla guerra. L'incontro potrebbe svolgersi questa settimana, dopo difficili negoziati tra alti funzionari di entrambe le parti a Ginevra.

Il nuovo quadro sostituisce una bozza trapelata in 28 punti originariamente sviluppata da funzionari statunitensi e russi. Washington e Kiev hanno concordato di rivedere il piano dopo aver avuto preoccupazioni che la versione precedente si avvicinava troppo alle richieste di Mosca sulla NATO, sul territorio e sulla sequenza di qualsiasi accordo.

Questioni chiave ora riguardano i due presidenti, tra cui potenziali scambi di territori e un accordo di sicurezza proposto che coinvolge Stati Uniti, NATO e Russia. Zelensky ha detto che a Ginevra sono stati fatti progressi ma ha avvertito che le decisioni importanti richiedono ancora "scelte di leadership."

Proposta degli Stati Uniti e controproposta europea

Il Segretario di Stato Marco Rubio ha descritto i colloqui come lo sforzo diplomatico più forte finora, mentre funzionari ucraini hanno affermato che le squadre avevano raggiunto un "solido organismo di convergenza." I negoziatori statunitensi, incluso Jared Kushner, sarebbero stati aperti a diverse proposte ucraine.

Nel frattempo, la Casa Bianca ha respinto le affermazioni secondo cui Washington sarebbe favorevole alla Russia. I funzionari hanno detto che gli Stati Uniti restano impegnati a coinvolgere entrambe le parti in egual misura e a spingere per un accordo che mantenga la sovranità dell'Ucraina.

Discussioni parallele che coinvolgevano consiglieri europei produssero una controproposta volta a limitare l'influenza di Mosca sulle istituzioni militari ucraine e occidentali. La Russia ha già liquidato questa versione europea come "non costruttiva".