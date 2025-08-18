Trump segnala il sostegno degli Stati Uniti alla sicurezza dell'Ucraina in un quadro di pace

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Lunedì, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington, promettendo che gli Stati Uniti sosterranno gli sforzi europei per garantire l'Ucraina in qualsiasi futuro accordo di pace.

"Quando si tratta di sicurezza, ci sarà molto aiuto", ha detto ai giornalisti il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, aggiungendo che i paesi europei sarebbero stati coinvolti. "Sono una prima linea di difesa perché sono lì, ma li aiuteremo".



Il presidente degli Stati Uniti ha anche suggerito che un cessate il fuoco non è essenziale prima di raggiungere un accordo, una posizione più vicina a quella di Mosca che a quella di Kiev. I leader europei, che si sono riuniti alla Casa Bianca per mostrare unità, hanno spinto per garanzie più forti per proteggere l'Ucraina.

Trump ha accennato a compromessi, tra cui l'accantonamento da parte di Kiev delle ambizioni della NATO e delle rivendicazioni territoriali, mentre Zelensky ha avvertito che gli ultimi attacchi della Russia (l'attacco dei droni russi colpisce Kharkiv prima dei colloqui di pace a Washington) mirano a indebolire i negoziati.