Nintendo Switch 2 conquista gli Stati Uniti, diventando la console più venduta della storia dopo sette mesi sul mercato

HQ

Come in molti altri mercati, Nintendo Switch 2 è stata la console più venduta durante la stagione natalizia negli Stati Uniti. Secondo i dati rilasciati dall'analista Mat Piscatella di Circana (ex NPD), la campagna natalizia ha visto Nintendo of America vendere un totale di 4,4 milioni di console da quando la seconda ibrida è uscita sul mercato a giugno. Curiosamente, si avvicina ai 4 milioni venduti in Giappone senza precedenti.

Il dato da inizio inizio rende Nintendo Switch 2 la macchina più venduta nei suoi primi sette mesi sul mercato statunitense, in altre parole, la più venduta della storia. In questo senso, rispecchia quanto accaduto nel mercato spagnolo. In effetti, la Switch 2 è al 35% sopra PlayStation 4 e quasi il 50% sopra la prima Nintendo Switch (ha già venduto quasi il doppio in sette mesi).

I risultati trimestrali globali di Nintendo dovrebbero arrivare tra due settimane (febbraio 2 febbraio), quando si vocifera di una nuova presentazione Nintendo Direct.

Battlefield 6 conclude il suo anno di trionfale ritorno

Guardando ad altre piattaforme e software, i soliti generi hanno raggiunto la vetta delle classifiche di vendita come previsto, ma c'è stata una grande sorpresa: mentre Call of Duty: Black Ops 7 è stato il gioco più venduto a dicembre, con NBA 2K26 al secondo posto e Battlefield 6 al terzo, Battlefield 6 è stato in realtà il gioco più venduto del 2025 negli Stati Uniti, seguiti da NBA e Borderlands 4.

Quali sono state le tue console e videogiochi preferiti del 2025?