Venerdì le partite di qualificazione ai Mondiali: Germania e Croazia possono qualificarsi stasera?

HQ

Le qualificazioni alla Coppa del Mondo per le nazioni europee continuano venerdì 14 novembre, dopo un giovedì movimentato in cui la Francia si è qualificata, anche la Norvegia è sostanzialmente qualificata... e Cristiano Ronaldo è stato espulso contro l'Irlanda.

Il venerdì è il turno dei gruppi A, G e L. Nel Gruppo G, l'Olanda (16 punti, +19 gol) non può matematicamente qualificarsi per la Coppa del Mondo di oggi, ma la differenza reti di gran lunga superiore rispetto alla Polonia (13 punti, +6 gol) significa che è quasi sicuro che gli olandesi si qualificheranno come vincitori del girone e la Polonia andrà agli spareggi.

Oggi potremmo vedere la Croazia (16 punti) qualificarsi se vince o sconfigge le Isole Faroe stasera nel Gruppo L. Le Isole Faroe sognano la qualificazione alla Coppa del Mondo dopo la scioccante vittoria sulla Repubblica Ceca il mese scorso, ma le loro possibilità sono molto scarse e devono battere la Croazia... e poi sperare che la Repubblica Ceca perda contro Gibilterra il 17 novembre. Pertanto, sembra probabile che la Croazia otterrà il primo posto con la qualificazione diretta e la Repubblica Ceca andrà agli spareggi.

E poi c'è il Gruppo A, con la Germania a pari merito con la Slovacchia (9 punti): sempre che la Germania non perda oggi contro il Lussemburgo, cosa prevedibile, e che stasera non sorprenda la Slovacchia, sembra che la vincente del girone si deciderà lunedì, nella sfida tra Germania e Slovacchia a Lipsia. Anche se la Slovacchia perdesse oggi, la Germania non sarebbe in grado di qualificarsi fino alla prossima settimana.

Tutte le partite delle qualificazioni alla Coppa del Mondo per venerdì 14 novembre



Finlandia-Malta: 18:00 CET, 17:00 GMT



Croazia vs. Isole Faroe: 20:45 CET, 19:45 GMT



Slovacchia-Irlanda del Nord: 20:45 CET, 19:45 GMT



Lussemburgo-Germania: 20:45 CET, 19:45 GMT



Gibilterra-Montenegro: 20:45 CET, 19:45 GMT



Polonia vs. Olanda: 20:45 CET, 19:45 GMT

