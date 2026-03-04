Voce: Resident Evil Requiem avrà DLC già nelle fasi finali di sviluppo

HQ

Potresti continuare a giocare Resident Evil Requiem e consultare le nostre guide, ma se l'hai già completato e ti resta la voglia di ancora, potremmo presto sentire qualcosa sul primo DLC del gioco.

Dusk Golem, un noto insider con informazioni su Resident Evil, ci ha già parlato dei piani futuri di Capcom che, oltre ai presunti remake di Resident Evil 0 e Resident Evil Code Veronica, includeranno anche un presunto remake del primo Resident Evil. Tuttavia, i piani di Capcom per Requiem non sono ancora completi e ora sappiamo che, secondo chi ha riportato l'informante, il primo DLC del gioco è nelle fasi finali di sviluppo e vedrà ancora una volta Leon come protagonista.

Pensi che il DLC amplierà la storia lasciata dalla linea temporale ufficiale di Resident Evil? Abbiamo già previsto dove potrebbe andare la storia dopo Resident Evil Requiem.