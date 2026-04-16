Classificati, guerra navale, 5+ nuove mappe: Battlefield Studios illustra la roadmap di Battlefield 6 per il resto del 2026

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Quando Battlefield 6 è debuttato nell'ottobre 2025, si è rivelato un enorme successo tra i giocatori su tutte le piattaforme. In effetti, fu un titolo così accolto monumentalmente che, per la prima volta dopo molti anni, Battlefield superò Call of Duty sotto molti aspetti. Tuttavia, dal debutto, il flusso di nuovi contenuti è stato irregolare e a volte persino secco, con un grande ritardo che ha slittato la seconda stagione di un intero mese. Per farla breve, l'espansione di Battlefield 6 non ha soddisfatto del tutto le speranze dei fan, ma sembra che Battlefield Studios abbia finalmente preso il controllo di questa situazione, come ci era stato promesso in precedenza.

Lo diciamo perché siamo stati informati sui piani di contenuto per il gioco per il resto del 2026. Saranno previste almeno tre stagioni per il resto dell'anno solare e ognuna porta elementi importanti e tantissime funzionalità da tempo richieste.

Per cominciare, la terza stagione inizierà a maggio e la grande aggiunta degna di nota è l'arrivo di due mappe; Ferrovia per Golmud e il Cairo Bazaar. Il primo è una rivisitazione della amata mappa di Battlefield 4, che porta l'azione in Tagikistan e ambientata dopo gli eventi della campagna principale. Questa mappa sarà considerata la più grande mappa Battlefield 6 mai vista al momento del lancio, con una scala quattro volte più grande di Mirak Valley, l'attuale mappa più grande di BF6. Allo stesso modo, Cairo Bazaar è una versione aggiornata del Grand Bazaar di Battlefield 3, riportando l'azione tesa nei vicoli e il combattimento ravvicinato.

La Stagione 3 aggiungerà poi una serie di nuove armi e modalità, con i fan di Redsec che saranno saziati quando arriveranno le modalità Battle Royale Solos e Battle Royale Ranked richieste. Per quest'ultimo, inizierà solo come esperienza Quads, ma alla fine si espanderà e arriverà anche all'azione normale Battlefield 6. Il livello classificato offrirà ricompense uniche ed esclusive che riflettono la padronanza del gioco, e avrà livelli scalabili che concludono con Elite.

Passando alla quarta stagione, quando debutterà a luglio, il tema di questa stagione è la guerra navale, sia tra Battlefield 6 che Redsec. Gli sviluppatori stanno ponendo grande enfasi sull'aggiornamento dell'azione acquatica con nuove fisiche e meccaniche delle onde, portaerei da esplorare e lanciare i jet, e nuovi veicoli navali. Ti starai chiedendo come tutto questo verrà sfruttato al meglio? Arriveranno due nuove mappe, la prima è una versione aggiornata dell'amata Wake Island e la seconda è Tsuru Reef, che quando arriverà porterà Railway to Golmud come la mappa più grande Battlefield 6.

La Stagione 4 introdurrà anche la collezione regolare di nuove armi e modalità, ma anche alcune funzionalità della community tanto richieste, tra cui lobby personalizzate e una modalità spettatore. Tutto questo inizierà presto a testare nei Battlefield Labs per chiunque cerchi un assaggio anticipato di ciò che verrà.

Verso la fine dell'anno, durante un periodo impreciso in autunno, sarà la Stagione 5. Non abbiamo ancora molte informazioni riguardo a questa parte della roadmap, dato che ci viene semplicemente detto che arriveranno tre nuove mappe, due delle quali rappresentano una rielaborazione di New Sobek City e Blackwell Fields, e che dovremmo restare sintonizzati per altre novità. Gli sviluppatori hanno detto che i fan conosceranno comunque l'altra mappa...

Oltre a questo, Battlefield Studios ha promesso che una serie di altri film sono in arrivo, ma che questi non hanno tempistiche precise ancora. Tuttavia, sappiamo che tutte le funzionalità debutteranno nel 2026 a un certo punto e, per quanto riguarda ciò che ci aspetta, possiamo aspettarci insieme; un browser server, lobby persistenti, plotoni, chat di prossimità e classifiche multiplayer per valutare le tue prestazioni su scala globale. Questo si aggiunge naturalmente a una serie di miglioramenti continui per la qualità della vita che spaziano dalla messa a punto del combattimento, visibilità dei soldati, matchmaking, sfide e progressione, dati sul tempo per uccidere, interfacce dei menu, registrazione dei colpi, stabilità e miglioramenti FPS.

E infine, per i giocatori competitivi, ci è promesso che il 2026 sarà l'anno in cui debutteranno le Battlefield Elite e le Open Series.

In definitiva, sembra proprio che il 2026 sarà un buon anno per i fan di Battlefield 6.