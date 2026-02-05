Elon Musk diventa la prima persona con un valore superiore a 800 miliardi di dollari dopo l'accordo SpaceX-xAI

HQ

Elon Musk è diventato la prima persona nella storia ad accumulare una fortuna superiore agli 800 miliardi di dollari dopo che SpaceX ha acquisito la sua società di intelligenza artificiale e social media, xAI. Secondo Forbes, l'accordo valuta la società combinata a 1,25 trilioni di dollari e ha aumentato il patrimonio netto di Musk di circa 84 miliardi di dollari, portandolo a un record di 852 miliardi di dollari.

Prima dell'acquisizione, Musk deteneva importanti partecipazioni in entrambe le aziende, con SpaceX valutata 800 miliardi di dollari e xAI 250 miliardi di dollari. Dopo la fusione, Forbes stima che Musk possieda circa il 43% dell'entità combinata, ora per un valore di circa 542 miliardi di dollari, rendendo SpaceX di gran lunga il suo patrimonio più prezioso. La sua ricchezza include anche importanti partecipazioni in Tesla, insieme a stock option che potrebbero aumentare drasticamente la sua fortuna se si raggiungessero ambiziosi obiettivi di performance.

L'accordo segna l'ultimo traguardo di una rapida ascesa che ha visto Musk superare le soglie di 500 miliardi di dollari, 600 miliardi e 700 miliardi di dollari in soli quattro mesi. Ora è quasi 580 miliardi di dollari più ricco del secondo più ricco del mondo, il cofondatore di Google Larry Page, e si avvicina sempre di più a diventare il primo trilione al mondo mentre SpaceX si prepara a una possibile IPO più avanti quest'anno...

Per mettere questa cifra in prospettiva, la fortuna di 800 miliardi di dollari di Musk è su scala delle economie nazionali. Per riferimento, il PIL della Danimarca è di circa 430 miliardi di dollari, della Svezia di 610 miliardi, della Norvegia di circa 580 miliardi e della Finlandia di circa 300 miliardi. In altre parole, la ricchezza personale di Musk è ora paragonabile (o superiore) alla produzione economica annuale di molti paesi.