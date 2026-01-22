Formula 1 2026: Mercedes-AMG mostra la W17

HQ

Merito ai team di Audi e Red Bull, entrambe le loro vetture di Formula 1 2026 hanno un aspetto diverso dalle altre o diversi dai modelli precedenti. Lo stesso non vale davvero per Haas o Racing Bulls, né per Mercedes-AMG.

Il team tedesco con sede a Brackley, Regno Unito, ha presentato la sua nuova vettura per la prossima stagione. Chiamata W17, questa versione della Silver Arrows sarà guidata da George Russell e Kimi Antonelli e ha un design di livrea con elementi argentati ma composta principalmente da fibra di carbonio nera. Allo stesso modo, il verde acqua del marchio Petronas completa il design più ampio.

La vettura farà la prima apparizione in pista già la prossima settimana durante l'evento di test pre-stagionale anticipato in Bahrain, e dopo questo possiamo aspettarci una presentazione più ufficiale della vettura il 2 febbraio, dove piloti, personale senior e la W17 saranno disponibili al pubblico.

Cosa ne pensi del W17 ?